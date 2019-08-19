Украина

В Кирилловке показали, как восходит солнце на Азовском побережье

Популярный курорт Кирилловка порадовал отдыхающих прекрасным восходом. Об этом пишет местное издание МВ.

Агентство приводит фото и видео своих пользователей.

«Прекрасное рядом, стоит только посмотреть вокруг. Встретить рассвет, наблюдать закат, не на картинке, в живую, слушать шепот волн, вдыхать аромат моря, только ради этих ощущений стоит летом приехать на Азовское побережье» — прокомментировала фото ‎Любовь Грибовская‎.

В свою очередь, РИА Мелитополь отмечает, что уже несколько дней в Кирилловке идеальная погода для отдыха — на море полный штиль, а на пляже не очень жарко.

Побалует погода отдыхающих и сегодня: курортников ждет ясное утро, воздух прогреется до 26 градусов, вода — до 23 градусов — идеальные показания.

«Единственное, что огорчает, так это то, что на календаре вторая половина августа, а значит наслаждаться всей этой красотой можно будет считанные недели»,— отмечает издание.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пляжи в курортной Кирилловке снова забиты отдыхающими, которые стремятся провести время на берегу Азовского моря. За последние несколько дней курортники заполонили пляж в центре Кирилловки, а также рассредоточились по другим рекреационным зонам.

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