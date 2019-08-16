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Украина

Ситуация с отдыхающими в Кирилловке изменилась: появилось видеодоказательство

3:45 16 августа 2019 16
Кирилловка
Инф. «ФАКТОВ»

Пляжи в курортной Кирилловке снова забиты отдыхающими, несмотря на капризы природы, криминальные разборки и бытовые неудобства. Об этом пишет ресурс МВ.

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«Время отпусков и летний сезон подходят к концу, но погода все равно радует солнечными и жаркими днями. В связи с чем отдыхающие стремятся провести время на берегу Азовского моря», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что последние два-три дня курортники заполонили пляж в центре Кирилловки, а также рассредоточились по другим рекреационным зонам.

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Соответствующее видео опубликовал на Youtube-канале один из пользователей.

Напомним, что на курортах Запорожской области до наступления уик-энда будет стоять жара 30—32 градуса. Немного сгладят ситуацию переменная облачность и ощутимый ветерок. При этом ветер будет понемногу стихать.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кирилловке устроили оригинальный аттракцион для отдыхающих — плавучий остров. До него туристов довозят на надувном «ките», а на самом острове их ждут горки и батуты, с которых можно прыгать в море. Те, кому хочется больше экстрима, могут забраться на высокую площадку.

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