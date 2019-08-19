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Визит премьера Израиля в Украину начался со скандала: его супруга бросила на пол хлеб, которым их встретили в аэропорту
Визит главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху в Украину 19 августа начался со скандала. Скандальный инцидент произошел в ночь на 19 августа в самолете «Эль-Аль», в котором он направлялся в Киев. Сара Нетаньяху, сопровождающая своего супруга во время визита, отчитала командира корабля за то, что тот не приветствовал ее должным образом при посадке в лайнер.
Сара Нетаньяху в гневе вскочила со своего кресла и направилась к кабине пилотов. Однако в кабину ее не пустили, что еще более разозлило супругу премьера. В итоге командир корабля вновь приветствовал чету Нетаньяху на борту — за 45 минут до посадки в Киеве, сообщают Вести.Израиль по-русски.
На самом деле командир корабля приветствовал Сару Нетаньяху и перед взлетом, но она, возможно, этого не расслышала, что и привело к инциденту. Во второй раз имя супруги премьера было выделено: «Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетаньяху, удачного визита».
В канцелярии главы правительства отрицают, что именно телохранители Нетаньяху пресекли «прорыв» супруги премьера в кабину пилотов.
Впрочем, этим дело не закончилось. Когда супруги Нетаньяху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью. Глава правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Саре, но та бросила его на пол.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Нетаньяху заявил, что готов стать посредником между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским во время переговоров.
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