25.14 / 25.48 27.76 / 28.26
Киев: +17
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Переговоры Зеленского с Путиным: премьер Израиля заявил о готовности стать посредником

14:01 1 августа 2019 91
Беньямин Нетаньяху
Инф. «ФАКТОВ»

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху готов стать посредником между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским для мирного урегулирования между Россией и Украиной.

«До сих пор я вежливо отказывался от таких предложений, но если ты просишь, то я проверю эту опцию еще раз», — сказал Нетаньяху, отвечая на вопрос журналиста Шимона Бриман, пишет Ukrainian Jewish Encounter.

Нетаньяху отметил, что с такими предложениями к нему обращаются часто и другие страны.

«Например, страны Африки и Латинской Америки обращаются ко мне за посредничеством. Мол, у тебя хорошие отношения и с ними, и с нами, может ты готов войти в статусе посредника? Я не спешу делать это. Во-первых, я не могу сказать, что знаю достаточно хорошо их проблемы, и мне хватает тех проблем, которые есть у нас. Во-вторых, если я войду в эту тему, то создам ожидания, которые не смогу выполнить», — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», в январе Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли. Соглашение было подписано во время визита тогдашнего украинского президента Петра Порошенко в Иерусалим.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер