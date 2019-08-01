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- 14:01 Переговоры Зеленского с Путиным: премьер Израиля заявил о готовности стать посредником
Переговоры Зеленского с Путиным: премьер Израиля заявил о готовности стать посредником
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху готов стать посредником между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским для мирного урегулирования между Россией и Украиной.
«До сих пор я вежливо отказывался от таких предложений, но если ты просишь, то я проверю эту опцию еще раз», — сказал Нетаньяху, отвечая на вопрос журналиста Шимона Бриман, пишет Ukrainian Jewish Encounter.
Нетаньяху отметил, что с такими предложениями к нему обращаются часто и другие страны.
«Например, страны Африки и Латинской Америки обращаются ко мне за посредничеством. Мол, у тебя хорошие отношения и с ними, и с нами, может ты готов войти в статусе посредника? Я не спешу делать это. Во-первых, я не могу сказать, что знаю достаточно хорошо их проблемы, и мне хватает тех проблем, которые есть у нас. Во-вторых, если я войду в эту тему, то создам ожидания, которые не смогу выполнить», — сказал он.
Как писали «ФАКТЫ», в январе Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли. Соглашение было подписано во время визита тогдашнего украинского президента Петра Порошенко в Иерусалим.
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