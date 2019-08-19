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Британские исследователи нашли новые доказательства вторжения войск Путина в Украину во время Иловайска
В августе 2014 года в боях за Иловайск принимали участие танки модели Т-72Б3, бывшие в то время на вооружении лишь в армии России.
Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на The Guardian, такие данные обнародовали британские исследователи. Эти документы будут использованы в исках бойцов украинских добробатов против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
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«Поскольку Россия отрицает любую причастность к событиям на Донбассе, установление ответственности Москвы … является ключевым для судебных дел. В связи с этим Европейский центр защиты прав человека (EHRAC), который помогает заявителям представить дело в ЕСПЧ, поручил Forensic Architecture собрать убедительные доказательства участия РФ в боях под Иловайском», — пишет издание. Среди собранных документов — множество спутниковых снимков с российской военной техникой на территории Украины.
Исследователи, в частности, анализировали информацию из открытых источников относительно уничтоженного в районе населенного пункта Новодворское российского танка модели Т-72Б3 29 августа 2014 года.
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«В период с августа по сентябрь 2014 вблизи Иловайская несколько раз было зафиксирована конкретная модель российского танка. Мы использовали цифровое моделирование для подтверждения этих наблюдений, явно указывающее на российское военное присутствие на востоке Украины», — утверждают исследователи.
Эксклюзивный материал — интервью с ветераном АТО Александром Дейнегой (позывной «Чуб») — о боях за Иловайск читайте на сайте «ФАКТОВ»: «После боя россияне собрали три КамАЗа своих «двухсотых».
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