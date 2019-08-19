Общество и люди

Как школьники будут отдыхать в новом учебном году: календарь каникул

В новом учебном 2019/20 году у украинских школьников может быть семь дополнительных выходных дней. Ранее сообщалось, что в этом году летние каникулы были на неделю длиннее, чем в прошлом учебном году.

Как сообщает «24 tv», такими дополнительными выходными днями являются: 14 октября (понедельник) — День защитника Украины; 25 декабря (среда) — католическое Рождество (приходится на зимние каникулы); 8 марта (воскресенье) — Международный женский день (вероятнее всего, что дополнительным выходным днем будет понедельник 9 марта); 19 и 20 апреля (воскресенье и понедельник) — Светлое Христово воскресение, Пасха; 1 мая (пятница) — День труда; 9 мая (суббота) — День Победы (скорее всего, выходным днем будет понедельник 11 мая).

Сообщается, что ежегодно Минобразования составляет рекомендации относительно дат школьных каникул, но образовательные учреждения могут их самостоятельно корректировать. Есть, правда, одно правило — на каникулах в течение года школьники могут отдыхать не более 30 дней.

Осенние каникулы: 28 октября — 3 ноября включительно.

Зимние каникулы: 23 декабря — 7 января включительно.

Весенние каникулы: 23 марта — 29 марта включительно.

Летние каникулы: 1 июня — 31 августа включительно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году 1 сентября приходится на воскресенье. В большинстве школ День знаний решили провести в выходной день, чтобы с понедельника, 2 сентября, приступить к учебному процессу. В то же время школы сами могут выбирать формат и дату как Дня знаний, так и Последнего звонка.

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