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Спорт

Известная украинская легкоатлетка выходит замуж (фото, видео)

10:22 19 августа 2019 185
Известная украинская легкоатлетка выходит замуж (фото, видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

24-летняя украинская прыгунья в высоту, двукратная призер Универсиады, а также призер юниорского и молодежного чемпионатов Европы Ирина Геращенко решила покончить с «холостяцкой» жизнью и выходит замуж.

Фото с девичника, организованного на яхте на Днепре, спортсменка выложила на своей странице в Instagram. «Девочки! Спасибо вам огромное за МЕГА КРУТОЙ ПРАЗДНИК! Я вас очень люблю!» — подписала Ирина снимок.

Отметим, что избранник Геращенко — ее «коллега по цеху» и ровесник Сергей Спильняк. Судя по совместным фотографиям в социальных сетях, пара встречается более четырех лет и любит путешествовать.

Интересно, что в начале сентября 2018 года Ирина была главной дружкой на свадьбе прыгуньи в длину Марины Бех и пловца Михаила Романчука, а теперь и сама пойдет под венец.

Ирина Геращенко и Сергей Спильняк с Мариной Бех-Романчук

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский баскетболист Артем Пустовой, выступающий в «Барселоне», женился на волейболистке из Сербии.

Фото и видео из Instagram Ирины Геращенко

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