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Жена бывшего игрока сборной Украины разделась, удерживая мяч на шее (видео)
Ирина Морозюк, супруга бывшего футболиста киевского «Динамо» и сборной Украины Николая Морозюка, продемонстрировала незаурядную футбольную технику.
На своей странице в Instagram Ирина, известная своим эпатажным поведением, показала мастерство, закинув себе мяч на шею (при этом стоя в туфлях на высоченных каблуках) и в таком положении сняв с себя футболку. «Раздевайтесь… И… Идите… Спать», — подписала девушка серию видео.
Отметим, что Морозюк выступает за турецкий «Ризеспор» с января 2019 года, перейдя из «Динамо» на правах аренды, а в июле подписал полноценный контракт с клубом. Последний раз за национальную сборную 31-летний футболист сыграл в июне 2017-го, когда «желто-синие» в товарищеском матче уступили Мальте (0:1).
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