Футболист «Динамо» подписал контракт с турецким клубом (фото)

Спорт

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Морозюк продолжит свою карьеру в клубе турецкой суперлиги — «Ризеспоре».

В команде из города Ризе, расположенном на берегу Черного моря, украинец выступал на правах аренды во второй половине сезона-2018/2019. Морозюк сразу стал основным исполнителем в «Ризеспоре», проведя в чемпионате 14 матчей и отдав одну голевую передачу. Неудивительно, что руководство турецкого клуба, занявшего по итогам сезона 11-е место, предложило Николаю полноценный контракт, рассчитанный на три года, и наш соотечественник согласился.

Николай Морозюк (№15) провел за "Ризеспор" в прошлом сезоне 14 матчей

Отметим, что Морозюк является воспитанником киевского «Динамо». Впрочем, имя себе футболист сделал в других отечественных клубах — «Оболоне», «Кривбассе», донецком «Металлурге», а в родной клуб вернулся в 2015-м, став чемпионом Украины и дважды обладателем Суперкубка страны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что еще один футболист «Шахтера» перешел в российский клуб.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter