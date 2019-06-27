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Футболист «Динамо» подписал контракт с турецким клубом (фото)
Полузащитник киевского «Динамо» Николай Морозюк продолжит свою карьеру в клубе турецкой суперлиги — «Ризеспоре».
В команде из города Ризе, расположенном на берегу Черного моря, украинец выступал на правах аренды во второй половине сезона-2018/2019. Морозюк сразу стал основным исполнителем в «Ризеспоре», проведя в чемпионате 14 матчей и отдав одну голевую передачу. Неудивительно, что руководство турецкого клуба, занявшего по итогам сезона 11-е место, предложило Николаю полноценный контракт, рассчитанный на три года, и наш соотечественник согласился.
Отметим, что Морозюк является воспитанником киевского «Динамо». Впрочем, имя себе футболист сделал в других отечественных клубах — «Оболоне», «Кривбассе», донецком «Металлурге», а в родной клуб вернулся в 2015-м, став чемпионом Украины и дважды обладателем Суперкубка страны.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что еще один футболист «Шахтера» перешел в российский клуб.
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