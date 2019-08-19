Под Киевом банда иностранцев устроила вооруженный налет: первые подробности (фото, видео)

Происшествия

В Бориспольском районе Киевской области вооруженная банда иностранцев устроила налет на дом местного жителя. Ранее в Борисполе вооруженные грабители вынесли из ювелирного магазина ценностей на пять миллионов гривен.

Как сообщает руководитель ГУНП в Киевской области Андрей Небитов, правоохранители в течение субботы и воскресенья разыскивала разбойников, ограбивших хозяина домовладения.

«Убегая от полицейских, злоумышленники были способны на все, чтобы скрыться. Однако полиция сделала все возможное, чтобы оперативно задержать нападавших. Сработали профессионально и оперативно! Спасибо полицейским за их добросовестное отношение к тяжелой опасной службе», — пишет Андрей Небитов на своей страничке в социальных сетях. Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепропетровской области вооруженные грабители, как позже выяснилось, сотрудники охранной фирмы, устроили вооруженный налет на дом местных предпринимателей, подобрав момент, когда дома оставался лишь 9-летний ребенок.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter