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- 13:08 AliExpress окончательно перестал обслуживать заказы крымчан
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AliExpress окончательно перестал обслуживать заказы крымчан
Известный китайский интернет-магазин AliExpress перестал обрабатывать даже «замаскированные» заказы из оккупированного Крыма. Замена адреса, VPN, отключение геолокации, виртуальные российские карты больше не помогают.
В техподдержке глобальной платформы не признают, что AliExpress следует международным санкциям, все блокировки списывают на «технический сбой», сообщают российские СМИ.
О том, что глобальная виртуальная торговая площадка AliExpress некорректно обрабатывает заказы из Крыма, известно с 2015 года. Тогда китайцы внезапно узнали, что в Краснодарском крае России появился мегаполис с двухмиллионным населением и вполне русским именем Щерук. Именно так в кириллической раскладке выглядит значение Other, которое крымчане прописывают в поле адреса «город», чтобы обойти блокировку.
Индекс при этом указывался реальный, крымский, и посылки легко находили своих адресатов. Использовались и другие «костыли»: замена в адресе букв на цифры и добавление лишних символов; отключение геолокации на мобильных устройствах; использование VPN; регулярная переустановка мобильного приложения.
Но около двух недель назад все проверенные способы перестали работать. Платежи и аккаунты массово блокируются. Не помогает даже полная смена адреса на материковый. Не обслуживают даже тех клиентов, аккаунты которых отмечены различными vip-статусами — они отдали китайским производителям от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов. По какому именно признаку идет блокировка неизвестно, но, похоже, все дело в индексе.
Официально техподдержка AliExpress не признается в поддержке санкций против России из-за оккупации украинского Крыма. На претензии китайцы сдержано отвечают, что произошел «технический сбой». Однако Китай и без громких политических заявлений фактически присоединился к западным санкциям еще осенью 2014 года.
Как писали «ФАКТЫ», многие сторонники России, живующие в Крыму, разочаровались и с ностальгией вспоминают жизнь при Украине. Россияне также уже не рады присоединению Крыма. Гордость за присоединение полуострова, по данным соцопросов, испытывают менее половины россиян.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!