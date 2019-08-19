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Шоу-бизнес

45-летняя Аланис Моррисетт показала в соцсети, как кормит грудью новорожденного сына (фото, видео)

13:15 19 августа 2019 151
Аланис Мориссетт
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Канадская певица Аланис Мориссетт, которая 8 августа родила своего третьего ребенка, в честь Национального месяца грудного вскармливания опубликовала в Instagram фотографию, на которой кормит новорожденного Уинтера Мерси грудью. Поклонники певицы сочли это очень милым, хотя некоторые заявили в комментариях, что таки вещи не следует «выставлять напоказ».

Ранее муж 45-летней Аланис, американский рэпер Марио Тредуэем, разместил на своей странице видео, на котором показал младшего сына. У пары имеется также восьмилетний сын Эвер и трехлетняя дочь Оникс.

hanging with the boys…

Публикация от Souleye (@souleyephotos)

В адрес супругов продолжают поступать поздравления. Так, режиссер Кевин Смит шутливо написал: «Сын Божий! Так прекрасен. Мои поздравления», тем самым намекая на роль Бога, которую Мориссетт сыграла в его фильме «Догма».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что украинская певица Наталка Карпа ждет первенца.

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