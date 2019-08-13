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Шоу-бизнес

45-летняя певица Аланис Мориссетт родила сына (фото)

11:47 13 августа 2019 58
Аланис с мужем Марио
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Знаменитая канадская певица Аланис Мориссетт, объявившая в марте о своей беременности, в 45 лет родила третьего ребенка. Роды проходили в домашних условиях. Обладательница семи музыкальных премий «Грэмми» опубликовала фото новорожденного в соцсети Instagram. Мальчику дали имя Уинтер Мерси (Winter Mercy — что, к слову, можно перевести, как «Зимняя милость»).

С 2010 года Аланис замужем за американским рэпером Марио Тредуэем. От 39-летнего Марио у нее есть восьмилетний сын Эвер и трехлетняя дочь Оникс. С 2004 по 2007 год Мориссетт была обручена с канадским актером Райаном Рейнольдсом, который впоследствии женился на кинозвезда Скарлетт Йоханссон.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что телеведущая Регина Тодоренко впервые показала лицо своего сына.

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