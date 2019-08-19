Происшествия

Военный расстрелял соседа под Киевом: что известно на данный момент (фото)

В Киевской области военнослужащий 18 августа застрелил соседа по общежитию. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Трагедия произошла в селе Залесье Броварского района. Там между двумя мужчинами произошел конфликт. В результате этого злоумышленник четыре раза выстрелил в соседа, одна пуля попала ему в грудь. От полученных травм 29-летний местный житель скончался в реанимации.

Стрелявшим оказался 23-летнего военнослужащий. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в селе Софиевская Борщаговка под Киевом мужчина обстрелял из пневматического оружия человека и скрылся в неизвестном направлении.

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