- 14:17 Дочь Шварценеггера на прогулке с пасынком поразила нежным образом в стиле принцессы
- 14:16 Украинцам обещают бесплатную "коммуналку": кто может получить льготы
- 14:00 На пляже в Коблево едва не взорвался газовый баллон: все подробности и фото
- 13:56 Зеленский после переговоров с Нетаньяху собрался в Израиль: названы сроки
- 13:46 Военный расстрелял соседа под Киевом: что известно на данный момент
- 13:34 Maruv шокировала лесбийским поцелуем на сцене российского фестиваля
- 13:15 45-летняя Аланис Моррисетт показала в соцсети, как кормит грудью новорожденного сына
- 13:14 Жара возвращается: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине в ближайшие дни и на День независимости
- 13:08 AliExpress окончательно перестал обслуживать заказы крымчан
- 12:55 Курс евро опустился ниже 28 гривен: чем грозит падение валюты
- 12:54 Пожар в одесском отеле: в числе погибших ребенок и гражданка Австралии
- 12:52 Козерогов ожидают козни от конкурентов, а Овнов — от противоположного пола: гороскоп на неделю
Военный расстрелял соседа под Киевом: что известно на данный момент (фото)
В Киевской области военнослужащий 18 августа застрелил соседа по общежитию. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
Трагедия произошла в селе Залесье Броварского района. Там между двумя мужчинами произошел конфликт. В результате этого злоумышленник четыре раза выстрелил в соседа, одна пуля попала ему в грудь. От полученных травм 29-летний местный житель скончался в реанимации.
Стрелявшим оказался 23-летнего военнослужащий. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в селе Софиевская Борщаговка под Киевом мужчина обстрелял из пневматического оружия человека и скрылся в неизвестном направлении.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...