Украинцам обещают бесплатную "коммуналку": кто может получить льготы

Деньги

Не секрет, что главной нагрузкой на бюджет наших пенсионеров остаются жилищно-коммунальные платежи. Даже назначение субсидий не всегда позволяет улучшить благосостояние пожилых людей. Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его команда работает над «экономической моделью», согласно которой для малообеспеченных граждан старше 70 лет будет отменена оплата жилищно-коммунальных услуг. Это заявление вызвало бурное обсуждение как среди простых людей, так и среди экспертов.

«Есть идея, хотя сейчас о ней сложно говорить, но она очень креативная: наши ребята ищут экономическую модель, как людям, которым уже за 70 лет (когда человек уже не может — он не только на пенсии, но и физически не может подрабатывать, и он уже достаточно отработал на страну — 40−50 лет), не платить за „коммуналку“. Я очень хочу сделать это для наших малообеспеченных людей и думаю, что у нас получится», — заявил на своем YouTube-канале Зеленский.

Вслед за этим заявлением представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус сообщил, что уже с сентября украинские пенсионеры старше 70 лет будут оплачивать незначительную часть счетов за коммунальные услуги, а все остальное будет покрывать государство с помощью упрощенного процесса получения субсидий.

Однако пока эта инициатива вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Не ясно, можно ли технически воплотить идею о бесплатности «коммуналки» для малообеспеченных граждан старше 70 лет? Кто и как сможет определить «малообеспеченность»? Есть ли у государства ресурсы, чтобы финансировать программу по «бесплатной коммуналке» и не станет ли она почвой для создания новых схем по незаконному уклонению от оплаты жилищно-коммунальных услуг?

По последним статистическим данным, в Украине проживают 4,6 млн человек старше 70 лет, из которых около 200 тысяч получают субсидии. В Офисе президента уточнили, что сейчас изучаются вопросы, сколько может быть претендентов на бесплатные коммунальные услуги и какую сумму нужно заложить на это в государственный бюджет.

В Офисе президента уточнили, что, скорее всего, льготу получат только те пенсионеры, у кого большой стаж, а доходы на человека не превышают прожиточного минимума для нетрудоспособных, то есть 1564 грн. Также, если соответствующие изменения в порядок назначения субсидий примут, то бесплатной для таких людей будет не вся «коммуналка», а только в пределах социальных норм. Например, по отоплению социальная норма составляет 48,87 кв. м, по холодной воде — 2,4 куб. м на человека в месяц, по горячей воде — 1,6 куб. м на человека в месяц.

Кстати, уже со следующего года доходы многих пенсионеров вырастут, так как минимальная пенсия будет повышена.

«Думаю, размер минимальной пенсии в следующем году можно устанавливать на уровне 1700−1750, а до конца года, я полагаю, — 1900 грн. Это фактически является прожиточным минимумом для нетрудоспособных», — заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Большинство экспертов склоняются к мысли, что государству очень дорого могут обойтись «бесплатные» коммунальные услуги для отдельных категорий граждан.

«Полностью отменить плату пенсионерам старше 70 лет не смогут, — уверен директор Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. — Для этого потребуется 7 млрд гривен из бюджета. Скорее всего, пересмотрят институт субсидий. Речь идет о частичной отмене уплаты „коммуналки“ в рамках социальных нормативов. Как бы то ни было, уже новый Кабинет министров должен будет изыскать необходимые средства», — комментирует.

Если же новому правительству таки удастся ввести бесплатную «коммуналку» для для малообеспеченных граждан старше 70 лет, то непонятно, как это будет работать на практике.

«Главный вопрос в данной инициативе — это процедура ее применения, — сообщил «ФАКТАМ» доцент Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Павел Сацкий. — Льготы по оплате, услуги на бесплатной основе, как и субсидии, по сути являющиеся адресной помощью, должны предоставляться строго по заявке их получателя. При этом следует очень четко и прозрачно указать условия, а вместе с этим и создать механизм предоставления.

Как минимум следует определиться с понятием «неимущий» и не менее важно, почему возрастная планка именно 70 лет, а не, к примеру, 65 для мужчин и 60 для женщин, то есть возраст выхода на пенсию.

Также становится актуальным вопрос механизма компенсации за коммунальные услуги. Поскольку расчеты производят объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищные кооперативы, то, собственно, на них стоит возложить контроль за предоставлением такой льготы и соблюдением всех требований для ее получения. Для этих организаций наиболее простым является контроль за тем, кто в квартире проживает, не сдается ли жилье, оформленное на неимущего пожилого человека, в аренду, не организовано ли там производство на дому с использованием воды и электроэнергии. Возможно, важно было бы поставить условием получения такой льготы установку счетчиков и разумные объемы использования ресурсов.

В общем, чем ниже уровень принятия решения о предоставлении льготы, тем проще и эффективнее механизм контроля. Но для передачи такой функции ОСМД или управляющей компании следует вносить изменения в законодательство.

Компенсации за такие льготы наиболее логично и эффективно предоставлять из местных бюджетов, что будет стимулом для формирования на местном уровне механизмов контроля предоставляющих льготу структур на случай создания схем по незаконному получению компенсаций. Но здесь есть другой риск: использование возможности представления бесплатно коммунальных услуг с популистской целью, тем более местные выборы уже скоро, в октябре 2020 года.

В целом в нашей стране не так уж много пожилых людей, которые являются собственниками жилья и проживают самостоятельно, при этом не пользуются льготами по оплате коммунальных услуг сейчас. Механизмы контроля за адресностью предоставления услуг и законностью их получения уже отработаны за последние годы, когда массово предоставлялись субсидии. Но подобные идеи являются скорее популизмом, очевидно, в преддверии местных выборов", — считает Павел Сацкий.

Стоит напомнить, что Пенсионный фонд провел презентацию нового проекта «Е-пенсия», который позволит подавать необходимые для назначения пенсионных выплат документы и заявление в электронном виде. Просто на портале Пенсионного фонда — без очередей и нервотрепки.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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