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В центре Киева полиция пыталась извлечь неадекватного водителя из крутого "Мерседеса" с российскими номерами (видео)
В центре Киева, возле здания Национального банка из Mercedes на российских номерах пытаются достать спящего водителя, рядом с которым — бутылка со спиртным. Ранее в Харькове пьяный водитель остановился перед светофором и заснул.
Видео с места происшествия опубликовано в социальных сетях на страничке ресурса «Киев Оперативный». «Внутри открытая бутылка водки. Позвонили врачам и полиции. Вначале пытались разбудить, потом — разбить стекло, но оно крепкое попалось. И теперь просто ждут, пока он проснется. Баюю-бааааааай», — говорится в комментарии к видео.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом в ДТП попал автобус с белорусскими туристами. Водитель, видимо, сильно устал и уснул за рулем.
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