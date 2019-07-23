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В Харькове водитель был настолько пьян, что уснул за рулём прямо на светофоре: в сети показали видео
В Харькове в районе Харьковского тракторного завода полицейские поймали пьяного водителя, который остановился и уснул на светофоре. Напомним, на днях в Киеве пьяный водитель, которого задержали патрульные, «на месте преступления» зачитал им рэп.
Видео в Facebook опубликовано на странице «Харьков 1654».
Под роликом подпись: «Час назад на ХТЗ копы приняли настолько бухого за рулём, что тот остановился и уснул на светофоре. Очень хорошо, что никто не пострадал».
Подписчики группы возмутились инцидентом и спрашивают, почему таких горе- водителей не сажают сразу в тюрьму.
Как сообщали «ФАКТЫ», 22 июля в Киевской области нетрезвый водитель, в салоне авто которого была женщина и 4-х летний ребенок, пытался скрыться от патрульных на большой скорости. А ночью 23 июня полиция с погоней задержала в черноморском поселке Затока крепко «принявшего на грудь» командира понтонно-мостового батальона, базирующегося в Белгород-Днестровском майора Вооруженных сил Украины Сергея Ш. Офицера, мчавшегося на джипе Land Rover Freelander с британскими номерными знаками, ловили три экипажа патрульной полиции и задержали на 62-м километре автодороги Р-70.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!