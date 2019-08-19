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Агиткоманда на выезде: российские звезды массово потянулись в Крым (фото)
Звезды российского шоу-бизнеса массово потянулись в Крым. Недавно на пробежке на оккупированном полуострове был замечен Григорий Лепс, а на днях там высадилась целая агиткоманда. Известные артисты Александр Маршал, Валерия с супругом Иосифом Пригожиным, Наташа Королева, Стас Михайлов, Игорь Николаев засветились на дегустации вин на знаменитом заводе «Массандра». О чем радостно сообщается на странице предприятия в Facebook. Фото к посту прилагаются.
Этот факт возмутил Сеть. «Прибухнуть на халяву украинского вина в украинской Массандре прибыли Александр Маршал, Валерия с супругом Иосифом Пригожиным, Наташа Королева, Стас Михайлов, Игорь Николаев — отборная стая крымнашных певцов ртом», — возмущается в Twitter блогер Roksolana Today.
Каким образом российские звезды попали на территорию Крыма, они не уточняют. Но вряд ли они пересекали границу в законном порядке — через украинские пункты пропуска.
А вот Филипп Киркоров не скрывает, что совершил путешествие в Керчь через исторический Крымский мост, о чем радостно сообщил на своей странице в Instagram. Он прибыл в Крым с гастрольным туром.
После этого российские звезды в недоумении возмущаются, что им запрещают въезд на территорию Украины. Продюсер Андрей Разин умолял президента Владимира Зеленского пустить его в страну, чтобы навестить солистку группы «Фристайл» Нину Кирсо, которая находится в коме.
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