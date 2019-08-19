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Украина

В кабинете зама Луценко нашли прослушку: в ГПУ подозревают Сытника (фото)

16:22 19 августа 2019 103
Прослушка в ГПУ
Инф. «ФАКТОВ»

В служебном кабинете замгенпрокурора Анжелы Стрижевской обнаружили несанкционированную прослушку — данный факт зафиксировала СБУ.

В Генеральной прокуратуре это связывают с судебным заседанием по рассмотрению административного протокола, составленного на директора НАБУ Артема Сытника за нарушения им ограничений при получении подарков — отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.

«Анжела Стрижевская — руководитель прокурора, поддерживающего админпротокол по Сытнику», — сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. По ее словам, СБУ по данному факту зарегистрировала уголовное производство.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», представитель Нацполиции зачитал Артему Сытнику подозрение о коррупции, остановив автомобиль руководителя НАБУ на трассе под Полтавой.

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