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Опубликован рейтинг лучших школ Киева по итогам ВНО-2019
В Киеве составили рейтинг школ на основании результатов внешнего независимого оценивания выпускников. В первые десятки рейтинга попали учебные заведения, где больше всего учеников получили от 160 до 180 и от 180 до 200 баллов на тестировании.
Как сообщает Информатор Деньги, для составления рейтинга были взяты самые популярные предметы у выпускников.
Украинский язык и украинская литература
История Украины
Математика
Английский язык
Напомним, в 2019 году на тестировании максимальные 200 баллов набрали около 280 абитуриентов. Киев лидирует по числу отличников. При этом 16 процентов абитуриентов не смогли набрать минимальный балл по истории Украины и украинскому языку/литературе.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.