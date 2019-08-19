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Общество и люди

Опубликован рейтинг лучших школ Киева по итогам ВНО-2019

17:17 19 августа 2019 19
школа
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве составили рейтинг школ на основании результатов внешнего независимого оценивания выпускников. В первые десятки рейтинга попали учебные заведения, где больше всего учеников получили от 160 до 180 и от 180 до 200 баллов на тестировании.

Как сообщает Информатор Деньги, для составления рейтинга были взяты самые популярные предметы у выпускников.

Украинский язык и украинская литература

рейтинг

История Украины

рейтинг

Математика

рейтинг

Английский язык

рейтинг

Напомним, в 2019 году на тестировании максимальные 200 баллов набрали около 280 абитуриентов. Киев лидирует по числу отличников. При этом 16 процентов абитуриентов не смогли набрать минимальный балл по истории Украины и украинскому языку/литературе.

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