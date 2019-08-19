Известного российского актера подозревают в мошенничестве

Шоу-бизнес

Известный российский актер, звезда «Гардемаринов» и «Моей прекрасной няни», продюсер и режиссер Сергей Жигунов, снявший продолжение «Трех мушкетеров», подозревается в мошенничестве. Некоторые актеры, сыгравшие в основном эпизодические роли в его проектах, заявили, что им задолжали зарплату.

Свои гонорары якобы не получили участники сериала «Динозавр» (2018 год). Актеры не смогли обратиться в суд, потому что у них не было на руках даже копий трудовых договоров.

Актер Кирилл Захаров сообщил, что Сергей Жигунов платил только известным актерам, исполняющим главные роли.

«Год мне не платили. Сумма небольшая, но все же. Хотел Жигунова в подъезде подкараулить, поговорить по-мужски. Но он бегает, как трусливый кролик. Я звонил, грубил, и в итоге со мной рассчитались. Притом знаю, что со стороны Жигунова были угрозы в адрес тех, кто просит деньги», — пожаловался актер изданию StarHit.

СМИ также сообщают, что судебный процесс против Жигунова затеяла компания «Синелекс», с которой якобы не рассчитались за работу над сериалом «Куба». Также члены съемочной группы сериала «Горюнов», продюсером которого выступил Жигунов, утверждают, что не получили обещанных денег. Без претензий остался только исполнитель главной роли Максим Аверин.

Сергей Жигунов обвинения не комментирует. Как сообщают российские СМИ, продюсер проходит процедуру банкротства в арбитражном суде. Таким образом пытается избежать выплаты гонораров. Стоит отметить, продюсерские компании Жигунова работают в обычном режиме.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что стартовали съемки 12-фильма «Сага», главную роль в котором играет знаменитая актриса Ада Роговцева.

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