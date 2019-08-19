День Государственного Флага Украины: красивые поздравления и яркие открытки

Украина

В пятницу, 23 августа, в Украине отмечают День Государственного Флага. Кстати, в этом году официальному празднику — 15 лет.

В этот день, накануне Дня Независимости Украины, принято поздравлять соотечественников с праздником.

«Факты» сделали для вас подборку поздравлений с Днем Государственного Флага Украины в стихах и прозе, а также открыток, которые понравятся вашим родным и друзьям.

Поздравления с Днем Государственного Флага Украины 2019 в стихах

Небо Украины голубое

И пшеница спелая под ним,

Это сочетание — святое,

В сердце мы навеки сохраним.

Если будешь ты в стране далекой,

И увидишь украинский флаг,

Вспомни Днепр — могучий и широкий,

И хлеба роскошные в полях.

Пусть же реет флаг в стране свободной,

Будет мир и Божья благодать,

Станет власть воистину народной,

Украина будет процветать!

***

З часів далеких відгомін іде

Про прадідів відвагу, мужність, славу.

Наш прапор житнім золотом цвіте;

Він — символ незалежної держави.

Знамення сяє сонцем золотим,

Небесною виблискує блакиттю…

З ним здобували все, що є святим;

І нас із ним нікому не скорити!

***

Це прапор — вільної країни,

Це прапор — міста і села,

Це стяг моєї Батьківщини,

І в ньому вічності добра.

Він майорить, як синє небо,

Безхмарний — символе добра,

А жовтий — золоте колосся,

Відбиток віри та тепла.

І він, величиться над нами,

Показуючи вірний шлях,

Блакитним й жовтим кольорами,

На небі й на своїх полях.

***

Наш мирный флаг бывал на баррикадах,

Светил нам в темноте, как огонек,

Он — наша вера, а еще награда,

Он — Украины радостный цветок!

И в мире, и в труде он рядом с нами,

Он славит мир, любовь и красоту,

Он реет над полями, над лесами,

Охватывая целую страну!

Пусть будет мир всегда в Украине,

Добро посеет, беды отведет!

И навсегда останется единой,

Страна моя, что движется вперед!

Поздравления с Днем Государственного Флага Украины 2019 в прозе

Поздравляю с Днем Государственного флага Украины. Желаю, чтобы небо над головой было всегда ясным и голубым, а урожай щедрым и богатым. Пусть флаг Украины гордо вьется на ветру и наполняет душу патриотизмом и стремлением к светлому будущему.

***

От всей души поздравляю вас с Днем Флага! Желто-синий флаг — это наша независимость, наш дух, честь и наша слава. С ним мы добились независимости и восстановили собственное государство. Этот праздник установлен в честь многовековой истории украинской государственности, государственной символики независимой Украины. Призываю вас беречь знамя как важную национальную святыню!

Короткие поздравления и смс

Прапорець, що я тримаю,

Для мене — єдиний.

Прапорець цей, що я маю, —

Символ України.

Нема в світі більш святого

Й не буде ніколи

Від крайнеба голубого

Над пшеничним полем.

***

Із блакиті й колосків

В небі прапор наш розцвів,

Увібрав він синє небо

В золотисту пору жнив.

***

Наш прапор — дух єдиний

Великого народу.

Наш прапор — то родина,

Що прагне до свободи

Также напомним, сколько дней украинцы будут отдыхать, отмечая День Независимости Украины.

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