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День Государственного Флага Украины: красивые поздравления и яркие открытки
В пятницу, 23 августа, в Украине отмечают День Государственного Флага. Кстати, в этом году официальному празднику — 15 лет.
В этот день, накануне Дня Независимости Украины, принято поздравлять соотечественников с праздником.
«Факты» сделали для вас подборку поздравлений с Днем Государственного Флага Украины в стихах и прозе, а также открыток, которые понравятся вашим родным и друзьям.
Поздравления с Днем Государственного Флага Украины 2019 в стихах
Небо Украины голубое
И пшеница спелая под ним,
Это сочетание — святое,
В сердце мы навеки сохраним.
Если будешь ты в стране далекой,
И увидишь украинский флаг,
Вспомни Днепр — могучий и широкий,
И хлеба роскошные в полях.
Пусть же реет флаг в стране свободной,
Будет мир и Божья благодать,
Станет власть воистину народной,
Украина будет процветать!
***
З часів далеких відгомін іде
Про прадідів відвагу, мужність, славу.
Наш прапор житнім золотом цвіте;
Він — символ незалежної держави.
Знамення сяє сонцем золотим,
Небесною виблискує блакиттю…
З ним здобували все, що є святим;
І нас із ним нікому не скорити!
***
Це прапор — вільної країни,
Це прапор — міста і села,
Це стяг моєї Батьківщини,
І в ньому вічності добра.
Він майорить, як синє небо,
Безхмарний — символе добра,
А жовтий — золоте колосся,
Відбиток віри та тепла.
І він, величиться над нами,
Показуючи вірний шлях,
Блакитним й жовтим кольорами,
На небі й на своїх полях.
***
Наш мирный флаг бывал на баррикадах,
Светил нам в темноте, как огонек,
Он — наша вера, а еще награда,
Он — Украины радостный цветок!
И в мире, и в труде он рядом с нами,
Он славит мир, любовь и красоту,
Он реет над полями, над лесами,
Охватывая целую страну!
Пусть будет мир всегда в Украине,
Добро посеет, беды отведет!
И навсегда останется единой,
Страна моя, что движется вперед!
Поздравления с Днем Государственного Флага Украины 2019 в прозе
Поздравляю с Днем Государственного флага Украины. Желаю, чтобы небо над головой было всегда ясным и голубым, а урожай щедрым и богатым. Пусть флаг Украины гордо вьется на ветру и наполняет душу патриотизмом и стремлением к светлому будущему.
***
От всей души поздравляю вас с Днем Флага! Желто-синий флаг — это наша независимость, наш дух, честь и наша слава. С ним мы добились независимости и восстановили собственное государство. Этот праздник установлен в честь многовековой истории украинской государственности, государственной символики независимой Украины. Призываю вас беречь знамя как важную национальную святыню!
Короткие поздравления и смс
Прапорець, що я тримаю,
Для мене — єдиний.
Прапорець цей, що я маю, —
Символ України.
Нема в світі більш святого
Й не буде ніколи
Від крайнеба голубого
Над пшеничним полем.
***
Із блакиті й колосків
В небі прапор наш розцвів,
Увібрав він синє небо
В золотисту пору жнив.
***
Наш прапор — дух єдиний
Великого народу.
Наш прапор — то родина,
Що прагне до свободи
Также напомним, сколько дней украинцы будут отдыхать, отмечая День Независимости Украины.
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