Украина

Гримчак в камере Савченко ждет, когда специальные фонды соберут для него 6 миллионов гривен залога

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак, задержанный 14 августа, сейчас находится в камере СИЗО, где когда-то сидела Надежда Савченко. Замминистра останется в следственном изоляторе, пока не соберут требуемый залог — 6 миллионов гривен.

«Чувствует себя хорошо, все у него есть», - рассказала УНН супруга замминистра Юлия Гримчак.

Ранее жена Гримчака призналась, что собрать залог сама не сможет. После того, как эта информация стала открытой, с Юлией связались несколько фондов и предложили помощь.

«Они будут напрямую с юристами работать, будут направлять залог государству. То есть меня непосредственно это уже не коснется», — говорит супруга задержанного.

Тем временем адвокат Гримчака Татьяна Матяш уже оспорила его арест в апелляции.

Напомним, Гримчака задержали 14 августа. В постановлении об аресте были допущены грубые ошибки (перепутаны личные данные задержанного, личные данные адвоката). Чтобы исправить неточности суд собрался на новое заседание, но в исправленные документы закрались новые ошибки.

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