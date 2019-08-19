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В Киеве из-за аварий на девяти улицах отключили холодную воду (адреса)
В понедельник, 19 августа, в Киеве сразу на девяти улицах прорвало трубы. Из-за аварий пришлось перекрыть краны по адресам:
- на улице Н. Соловцова, 2 (Печерский район);
- на улице Введенской, 6 (Подольский район);
- на улице М. Безручко, 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27 (Шевченковский район);
- на пр-те В. Маяковского, 51а, в переулке Кисловодском, 1−20 (Деснянский район);
- на улице Черниговской, 38/7 (Дарницкий район);
- на улицах Чернобыльской, 18, Ирпенской, 72, 74 (Святошинский район);
- на улице Дашавской, 27, 27а, 27б (Соломенский район).
Последствия повреждений водопроводов аварийщики должны ликвидировать в течение суток, а о сроках окончания ремонтных работ более детально сообщат в диспетчерской «Киевводоканала» — 15−81, (044) 200−73−01.
Между тем «Киевводоканал» несет убытки из-за потребителей, которые применяют магниты, уменьшающие показатели водомеров. Предприятие решило бороться с недобросовестными жильцами с помощью антимагнитных пломб и таким образом сокращать потери воды. В июле установили две тысячи таких пломб, а до конца года планируют довести показатель до пяти тысяч. Это приспособление помогает выявить факт вмешательства в работу прибора учета воды. Антимагнитная пломба крепится к нему на клейкой ленте и фиксирует любое влияние электромагнитного поля на счетчик. На пломбе есть прозрачная капсула с металлической стружкой, которая имеет определенную форму. Она теряется в результате действия магнитного поля на металлический наполнитель, так что работники водоканала без труда определят воздействие магнита.
«Киевводоканал» регулярно анализирует водные потери, высчитывая разницу между показателями внутридомового счетчика и суммой показателей квартирных приборов учета воды. Если эта разница большая, тогда показания счетчиков подвергаются сомнению и там устанавливают антимагнитные пломбы. По информации предприятия, такой способ действительно помогает сократить потери воды и, соответственно, убытки.
Ранее сообщалось, что в более чем ста домах отключили воду, также «ФАКТЫ» писали, что недавно вследствие повреждения труб в правительственном квартале Киева асфальт провалился под землю.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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