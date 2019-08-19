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Верховный суд оставил в силе запрет на "русскоязычный культурный продукт" во Львове
Верховный суд признал законным мораторий в Львовской области на русскоязычный культурный продукт. Судьи отменили два решения своих коллег, которые пытались отменить мораторий как незаконный.
Мораторий на русскоязычный продукт появился после заседания Львовского облсовета 18 сентября 2018 года. Примеру Львова последовали и некоторые другие регионы, а тем временем политические организации попытались через суд снять мораторий.
Противникам моратория удалось склонить на свою сторону Львовский окружной админсуд (решение в январе 2019 года) и Восьмой апелляционный административный суд (решение в мае 2019 года)
Верховный суд эти два решения отменил. Кроме того, оставлены без внимания требования организации «Украинский выбор — право народа». А вот жалобу Львовского облсовета суд удовлетворил, мораторий оставил в силе. Решение Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит.
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