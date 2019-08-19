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Выпавшая из окна в Праге свидетельница по делу Мамаева и Кокорина заявила, что ее пытались убить (видео)
Россиянка Екатерина Бобкова, проходившая свидетельницей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и пострадавшая во время падения с балкона в Чехии, написала заявление в Следственный комитет России. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел поздно вечером 10 мая в отеле курортного города Шпиндлерув-Млин на северо-востоке Чехии. Катя приехала туда с подругой Татьяной к знакомым мужчинам. Прямо во время вечеринки девушка неожиданно упала на землю с высоты 4-го этажа.
Никаких следов насильственных действий в отношении пострадавшей полиция тогда не обнаружила.
По информации источника канала, в заявлении, поданном в СКР, Бобкова предположила, что ее могли попытаться убить, сбросив с балкона. По словам девушки, незадолго до падения ее новые знакомые обсуждали дело Кокорина и Мамаева, защищая при этом потерпевшего по этому делу Дениса Пака.
«Первоначально сообщалось, что Екатерина, перебрав спиртного, оступилась, танцуя на балконе во время вечеринки и упала с высоты четвертого этажа. После того, как девушка пришла в себя, она просит проверить информацию о том, что ее могли сбросить с балкона намеренно — предварительно ударив чем-то тяжелым по голове», — отмечает источник.
В разговоре с журналистами Бобкова рассказала, что в тот злополучный вечер ее подруга Татьяна всеми способами поднимала тему про футболистов Кокорина и Мамаева.
«Я подошла к ней и сказала: „Давай закроем эту тему, мне это неприятно, я из-за этого из Москвы уехала“… Я уже хотела спать, и вот тема про футболистов опять началась. Андрей мне дал бокал, я пила красное вино. Я сказала: „Все, хватит! Давайте закроем тему! Сейчас я уйду в комнату спать“. Только сказала, он дал другой бокал вина, я выпила — и все. Ничего не помню», — рассказала девушка.
Также давшая показания по делу о двух драках в центре Москвы с участием Кокорина и Мамаева Бобкова отметила, что, по мнению российских врачей, ее сначала оглушили ударом по голове, а только потом она выпала с балкона.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июне состоялось рассмотрение апелляции по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, обвиняемых вместе с двумя сообщниками в избиении нескольких человек в Москве в октябре прошлого года. Суд отклонил апелляции звезд российского футбола. Таким образом, наказание для футболистов и их компании осталось в силе. Братья Кокорины — Александр и Кирилл — осуждены на год и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, а Павел Мамаев и Александр Протасовицкий — на год и пять месяцев.
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