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Люди на «Мерсах» против службы охраны: в Киеве произошла ночная перестрелка (видео)
В столице в ночь на 20 августа произошла перестрелка, которую на Голосеевской площади устроили две группы неизвестных. В результате инцидента как минимум один человек попал в больницу, а часть стрелявших скрылась с места стрельбы, пишет Информатор.
По предварительной информации, которую журналистам сообщили полицейские и свидетель перестрелки, участие в конфликте приняли неизвестные люди на автомобилях Mercedes и сотрудники службы охраны. Причем по словам свидетеля стрельбу открыли именно люди на Mercedes.
Завершилась же перестрелка тем, что нападавшие скрылись в сторону Голосеевского парка. На асфальте остались следы крови, и полицейские подтвердили, что в больницу увезли одного человека. О его состоянии копы ничего не сказали. Впрочем, есть вероятность того, что это не единственный пострадавший в результате этой стрельбы.
На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы, патрульные полицейские. В данный момент сотрудники полиции, к сожалению, не могут получить доступ к камере наблюдения, которая зафиксировала перестрелку, поэтому уже утром может появиться дополнительная информация об этой перестрелке.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале августа на популярном курорте Кирилловке в Запорожской области в результате перестрелки на пляже «Пеликан» был убит один человек.
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