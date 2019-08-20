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Нос Кейт Миддлтон и губы Пенелопы Крус: составлен портрет идеально красивого женского лица
Один из самых востребованных пластических хирургов Лондона, доктор Джулиан Де Сильва, рассказал, какие части лица знаменитостей чаще всего у него «заказывают» пациентки. Об этом пишет Cosmo со ссылкой на CW33.
Оказалось, что большинство женщин и девушек мечтает о носе Кейт Миддлтон, губах Пенелопы Крус, скулах Анджелины Джоли и подбородке Селены Гомес.
На основе этих данных был составлен портрет той самой безупречной женщины, вернее, ее лица — при этом результат получился эффектным:
«Составляющими» безупречно красивого лица стали:
- Брови Дженнифер Лопес
- Глаза Киры Найтли
- Нос Кейт Миддлтон
- Губы Пенелопы Крус
- Линия челюсти Шер
- Лоб Майли Сайрус
- Скулы Анджелина Джоли
- Кожа Риз Уизерспун
- Подбородок Селены Гомес
Издание напоминает, что в наше время одной из самых процветающих областей медицины является пластическая хирургия — девушки по всему миру пытаются подкорректировать внешность так, чтобы максимально походить на своих голливудских кумиров.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые из Университета Техаса провели серьезные исследования, в результате которых назвали имя женщины с идеальными параметрами тела — ею стала 38-летняя британская актриса и модель Келли Брук.
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