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Нос Кейт Миддлтон и губы Пенелопы Крус: составлен портрет идеально красивого женского лица

3:50 20 августа 2019 12
Идеально красивое лицо
Инф. «ФАКТОВ»

Один из самых востребованных пластических хирургов Лондона, доктор Джулиан Де Сильва, рассказал, какие части лица знаменитостей чаще всего у него «заказывают» пациентки. Об этом пишет Cosmo со ссылкой на CW33.

Оказалось, что большинство женщин и девушек мечтает о носе Кейт Миддлтон, губах Пенелопы Крус, скулах Анджелины Джоли и подбородке Селены Гомес.

На основе этих данных был составлен портрет той самой безупречной женщины, вернее, ее лица — при этом результат получился эффектным:

«Составляющими» безупречно красивого лица стали:

  • Брови Дженнифер Лопес
  • Глаза Киры Найтли
  • Нос Кейт Миддлтон
  • Губы Пенелопы Крус
  • Линия челюсти Шер
  • Лоб Майли Сайрус
  • Скулы Анджелина Джоли
  • Кожа Риз Уизерспун
  • Подбородок Селены Гомес

Издание напоминает, что в наше время одной из самых процветающих областей медицины является пластическая хирургия — девушки по всему миру пытаются подкорректировать внешность так, чтобы максимально походить на своих голливудских кумиров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые из Университета Техаса провели серьезные исследования, в результате которых назвали имя женщины с идеальными параметрами тела — ею стала 38-летняя британская актриса и модель Келли Брук.

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