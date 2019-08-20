Происшествия

Сделал харакири на глазах у матери: под Херсоном повесившийся дядя «позвал» на тот свет племянника

В городе Каховка Херсонской области произошел жуткий случай: сын сделал себе харакири прямо на глазах у перепуганной матери. Об этом пишет Херсон Daily.

Сообщается, что 27-летний горожанин зашел в летнюю кухню, взял кухонный нож, и вскрыл им себе живот, ничего не объясняя и не оставив предсмертной записки. Мать вызвала машину «скорой помощи», и на ней молодого человека отвезли в больницу.

Состояние пострадавшего было тяжелым — острие ножа повредило внутренние органы, поэтому пациента сразу же положили на операционный стол. Операция прошла успешно, и уже 19 августа врачи допустили к нему сотрудников Каховского отдела Национальной полиции. Им молодой мужчина рассказал, что действительно пытался покончить с собой.

По его словам, несколько недель совершил суицид — повесился — его дядя, при этом его не удалось спасти. Дядю племянник любил так горячо, что не представлял себе жизни без него.

В тоске юноша сперва запил, а затем впал в депрессию, и под ее влиянием схватился за нож, как самурай. Таким образом, одно самоубийство повлекло за собой другое и могло привести к непоправимым последствиям.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пожилой житель Житомира убил свою 65-летнюю жену, после чего нанес себе ножевые ранения в живот, но был остановлен правоохранителями и остался жить.

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