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Перемирие только снится: боевики на Донбассе активизировали обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
Перемирие на Донбассе боевиками не соблюдается. Более того, враг с каждым днем использует все более дерзкую тактику. Так, например, 19 августа боевики возле Павлополя попробовали использовать против ВСУ беспилотный летательный аппарат с гранатометным выстрелом (ВОГ-25). Один украинский военнослужащий был ранен.
В целом за сутки 19 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники одиннадцать раз нарушали режим прекращения огня. Враг обстреливал украинские позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Больше всего обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» (в районе Павлополя, Новотроицкого, Водяного, Талаковки, Лебединского, Опытного). С утра 20 августа обстрелы из автоматического гранатомета фиксировались возле Талаковки.
Напомним, в районе боевых действий на Донбассе враг стал активнее использовать ручные противотанковые гранатометы. При обстреле из РПГ 6 августа под Павлополем погибли четверо украинских морских пехотинцев.
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