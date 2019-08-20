Украина

Зима близко: у Зеленского забили тревогу из-за низких запасов угля для отопительного сезона

В команде президента Зеленского заговорили о трудностях с подготовкой к отопительному сезону. Так, представитель президента в Кабмине Андрей Герус заметил, что запасы угля на складах сократились на 40% по сравнению с прошлым годом.

«У нас была сложная дискуссия с компаниями тепловой генерации, в частности с крупными… Мы хотели бы, чтобы компании держали достаточные объемы угля на складах», — заявил Герус.

Еще один фактор, который может проявить себя во время отопительного сезона, это споры с российским «Газпромом» по поводу нового соглашения о транзите газа. Текущий контракт завершается в конце 2019 года. Украина хочет заключить новый контракт на десятилетний срок с фиксированными условиями, Россия же ищет способ, чтобы новое соглашение действовало всего год.

«ФАКТЫ» выясняли, как изменятся тарифы на горячую воду и отопление в новом отопительном сезоне.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter