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Руководил полковник ВМФ: группа россиян похитила в Турции яхту стоимостью 2 миллиона долларов
В Турции банда россиян под руководством отставного полковника ВМС РФ Олега Попилова угнала яхту стоимостью два миллиона долларов. Ранее на яхте главы РПЦ Килилла (Гундяева) засекли девушку в бикини.
Как сообщает издание Deniz Gazete, угонщики орудовали в Средиземном море четыре года. Так, в 2018 году они украли 49 яхт, а в этом — 37, в том числе 16 — в Турции. Один из злоумышленников был задержан в Москве, остальных членов банды объявили в международный розыск.
Издание сообщает, что 13 июля две пары из России арендовали яхту Ghost 3 и, перебравшись в соседнюю бухту, поселились в отеле. Уже 16 июля судно покинуло территориальные воды Турции, а арендовавшие яхту россияне улетели на родину. Угонщики пошли на уловку — сняли с Ghost 3 устройство электронной системы слежения и установили его на игрушечной лодке, которую запустили курсировать в заливах Мармариса.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Греции на яхте миллиардера при загадочных обстоятельствах умерла 20-летняя модель и звезда Instagram Шинейд Макнамара. Судно Mayan Queen IV стоимостью 140 миллионов долларов принадлежит одному из богатейших людей Мексики — 87-летнему Альберто Баильересу.
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