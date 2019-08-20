Победительница «Танців з зірками» снова стала невестой (фото)

Шоу-бизнес

Известная танцовщица и хореограф, победительница проекта «Танці з зірками» Илона Гвоздева снова стала невестой. Она опубликовала на своей странице в Instagram фото, на которых позирует в свадебном платье, нежной укладкой и букетом в руках. «Выхожу замуж», — заинтриговала Илона подписью под фото.

На следующем снимке она позирует с мужем Иваном. Пара застыла в нежном поцелуе.

Илона пояснила, что им с мужем посчастливилось принять участие в свадебной фотоссесии. «Так приятно было снова почувствовать себя невестой!», — призналась Илона. Они с Иваном на днях отметили пятую годовщины свадьбы. Пара воспитывает маленькую дочь.

«Мой дорогой, спасибо за любовь, тебя и доченьку. Вот уже 10 лет как вместе и 5 лет в браке. Твоя», — трогательно поздравляла Илона мужа.

В этом году у звезд шоу-бизнеса случился свадебный бум. В июне роскошную свадьбу сыграли в Сорренто Регина Тодоренко и Влад Топалов. Также в Италии вышла замуж певица и актриса Алина Гросу.

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