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Политика

Украина снова стала объектом в чужих раскладах, — Арьев о встрече Макрона с Путиным

10:52 20 августа 2019 313
Макрон и Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Украина теряет субъектность на международной арене, что было продемонстрировано во время недавней встречи президентов России Владимира Путина и Франции Эммануэля Макрона.

Такую точку зрения высказал избранный в Верховную Раду девятого созыва Владимир Арьев, комментируя встречу российского и французского лидеров. «Новая реальность — Украина снова воспринимается объектом в чужих раскладах. Так, Порошенко и МИД мешали международным договорнякам за спиной украинцев, и это последние пару лет даже раздражало наших партнеров. Теперь им никто и ничто не мешает договариваться с Москвой так, как им выгодно экономически», — пишет Арьев на своей страничке в социальных сетях.

По его словам, быстрейшей «договороспособности» за спиной Украины способствует и мировой кризис, когда деньги становятся важнее принципов и международного права: «Оттуда и атмосфера встречи Макрона с Путиным на французском курорте недалеко Лазурного берега: комплиментарная обстановка, радость президента Франции по поводу возвращения РФ в ПАСЕ, анонс визита-ответа в Москву, а главное — трудно скрываемое удовольствие обоих от того, что украинский вопрос теперь станет легче решить».

Владимир Арьев сетует, что такое решение будет принято с существенными потерями для Украины, что одних радует, а других не слишком волнует. «Печально, что среди этих других может оказаться и новая власть Украины, которая на эти переговоры о нас без нас пока никак не отреагировала», — резюмирует политик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», главный редактор информационного ресурса Newsader Александр Кушнарь заявлял, что президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин, а также европейские лидеры, уставшие от противостояния с Россией, попытаются решать судьбу Украины без украинцев, в результате чего наша страна может вернуться в сферу влияния московской метрополии.

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