Нас ждёт новая война: Украине предрекли возвращение в сферу влияния Кремля

Украина

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин, а также уставшая от противостояния с Россией Европа попытаются решать судьбу Украины вместо украинцев, в результате чего наша страна может вернуться в сферу влияния московской метрополии. А завершится эта борьба имеет все шансы очередным военным конфликтом, ка кпять лет назад. К таким печальным выводам приходит на своей странице в Facebook главный редактор информационного ресурса Newsader Александр Кушнарь.

По его мнению, сам факт встречи Трампа с Путиным гораздо важнее, чем конкретное содержание их беседы: похоже, Кремль сумел доказать всему миру, что нынешняя американская администрация легко перешагивает свои собственные обещания ради возможности сохранить добрые отношения с Москвой.

«На протяжении многих месяцев самые высокопоставленные представители Белого дома — от Помпео до Болтона — заверяли, что прямые переговоры Трампа с Путиным невозможны до освобождения украинских моряков. Трамп разрушил эти заверения коротким твитом о том, что „ладить с Россией — это хорошо, а не плохо“. Его характерное добродушие и балагурство на совместной с российским президентом пресс-конференции не оставило сомнений в том, что никаких украинских моряков для Трампа не существует, а значит, не существует для него и политической позиции. Есть один только торг, когда обменять можно что угодно на кого угодно. Главное — сойтись в цене», — уверен эксперт.

По мнению Александра Кушнаря, такое поведение Дональда Трампа в Кремле восприняли как прямую готовность Вашингтона игнорировать любые посягательства России на послевоенный международный порядок. Это открывает для Путина и его единомышленников по всему миру широкие перспективы: можно вмешиваться, бомбить и травить, не обращая внимания на международное право, которое нынешняя администрация в Вашингтоне защищать отказалась. Зато российская пропаганда сможет в очередной раз протрубить об отсутствии изоляции России.

Эти предположения, считает главный редактор Newsader, подкреплены многочисленными жестами в прошлом: Трамп до сих пор не запустил второй раунд санкций против РФ за применение химического оружия в связи с отравлением Скрипалей, которые обещал ввести еще в ноябре прошлого года.

«Психология коммерсанта, желающего всего лишь успешно переизбраться, не имеет ничего общего с навыками политика, думающего о ценностях и судьбе своей страны», — считает эксперт.

Подобный ход событий, считает Александр, вовсе не говорит о том, что Украина потеряет поддержку — просто страна может окончательно утратить суверенитет в обмен на кредиты и видимость военной поддержки со стороны Запада — и в то же время вернуться в сферу влияния московской метрополии.

«Подготовка к этому идет самым активным образом, и полная победа России в ПАСЕ — это только первый шаг в рамках новой фазы. Когда она завершится — а завершится она, по всей видимости, очередным военным конфликтом, — мы снова окажемся в 2014 году», — прогнозирует Александр Кушнарь.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мировой общественности стали известны некоторые негласные договоренности, которые Запад достиг с Путиным с целью возвращения российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Согласно им, Москва должна была освободить 24 украинских моряков, а взамен ей вернут полномочия в ПАСЕ (это должно сопровождаться погашением долга в бюджет Совета Европы). Причем полномочия в ПАСЕ должны были возвратить без малейших исключений. Предложения о таком пакете якобы поступали к украинским дипломатам еще в конце президентства Петра Порошенко в качестве ультиматума, или предложения, «от которого нельзя отказаться». Зеленского о договоренностях поставили в известность во время его первых же зарубежных визитов в Париж и Берлин, однако он своего согласия на это не дал.

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