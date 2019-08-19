25.09 / 25.35 27.77 / 28.20
Киев: +27
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Прогнувшийся" под Путина Макрон объяснил, почему Франция не хочет потерять Россию

20:48 19 августа 2019 231
макрон
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет перезапуска отношений между Евросоюзом и Россией, возвращения активного диалога с россиянами, «реанимации» отношений между Европой и РФ. Заявление было сделано по итогам встречи Макрона и Путина в резиденции форт Брегансон во Франции.

В ходе встречи Макрон не скупился на комплименты России и россиянам. «Россия — европейская страна. До глубины души. Мы верим в эту Европу от Лиссабона до Владивостока… Франция сделает все, чтобы Россия вернулась в лоно Совета Европы», — заявил он.

Макрон объяснил, что не хочет, чтобы Россия в отношениях с Европой «хлопнула дверью и ушла». Если Россия отвернется от Европы, то она повернется к Китаю, что не соответствует интересам ни Франции, ни Евросоюза.

Единственная реплика об Украине по итогам переговоров Путина с Макроном касалась Нормандского формата для решения ситуации на Донбассе. По словам Путина, альтернативы Нормандскому формату не существует. А Макрон уточнил, что такая встреча может состоятся в ближайшее время.

Напомним, ранее после гибели под обстрелом на Донбассе четверых украинских морпехов Зеленский позвонил Макрону и попросил посодействовать в организации встречи в Нормандском формате.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер