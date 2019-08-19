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"Прогнувшийся" под Путина Макрон объяснил, почему Франция не хочет потерять Россию
Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет перезапуска отношений между Евросоюзом и Россией, возвращения активного диалога с россиянами, «реанимации» отношений между Европой и РФ. Заявление было сделано по итогам встречи Макрона и Путина в резиденции форт Брегансон во Франции.
В ходе встречи Макрон не скупился на комплименты России и россиянам. «Россия — европейская страна. До глубины души. Мы верим в эту Европу от Лиссабона до Владивостока… Франция сделает все, чтобы Россия вернулась в лоно Совета Европы», — заявил он.
Макрон объяснил, что не хочет, чтобы Россия в отношениях с Европой «хлопнула дверью и ушла». Если Россия отвернется от Европы, то она повернется к Китаю, что не соответствует интересам ни Франции, ни Евросоюза.
Единственная реплика об Украине по итогам переговоров Путина с Макроном касалась Нормандского формата для решения ситуации на Донбассе. По словам Путина, альтернативы Нормандскому формату не существует. А Макрон уточнил, что такая встреча может состоятся в ближайшее время.
Напомним, ранее после гибели под обстрелом на Донбассе четверых украинских морпехов Зеленский позвонил Макрону и попросил посодействовать в организации встречи в Нормандском формате.
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