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Трагедия в Скадовске: эксперты подтвердили версию об убийстве детей и самоубийстве матери
Полиции удалось пролить тайну на загадочную смерть женщины и двух ее детей в курортном Скадовске. 34-летнюю владелицу агентства недвижимости обнаружили в арендованной квартире с полиэтиленовым пакетом на голове. В той же квартире умерли два сына женщины — семилетний и девятилетний.
Следствие пришло к выводу, что случившееся в квартире по улице Мангубинской может быть результатом депрессии у женщины. Расследование склоняется к версии, что мать убила детей, а потом покончила с собой.
Как сообщает Kherson.net.ua, в пользу версии о самоубийстве женщины свидетельствуют результаты токсикологической экспертизы. Жительница Херсона принимала сильный седативный препарат фенобарбитал в сочетании с валокордином. На теле не выявлено явных следов насилия, а смерть наступила от асфиксии — плотный пакет, приклеенный скотчем, не давал дышать.
Что касается детей, то эксперты обнаружили признаки отравления доксиламином. Это вещество входит в состав сильнодействующих препаратов от бессонницы. Доксиламин противопоказан пациентам до 15 лет, а передозировка грозит опасными эффектами вплоть до конвульсий, синусовой тахикардии. Экспертиза показала, что препарат был подмешан детям в напиток.
Напомним, тела в квартире в Скадовске обнаружил отец мальчиков, приехавший повидаться с бывшей семьей. Первой версией следствия было умышленное убийство.
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