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Армен Джигарханян перенес сложную операцию на сердце
Знаменитый актер Армен Джигарханян, которого госпитализировали в одну из московских клиник, перенес операцию на сердце. 83-летнему артисту утром сделали сложное хирургическое вмешательство. Об этом сообщает Mash. Актеру установили кардиостимулятор нового поколения. Операция прошла без осложнений, Армен Борисович пришел в себя, он в сознании, но все еще находится в тяжелом состоянии. Говорят, у него серьезная форма аритмии.
Ранее друг Джигарханяна Артур Сомогонян заверил, что актер обратился в клинику для планового обследования, и поводов для беспокойства нет.
Сомогонян также сказал, что Джигарханян накануне начала нового осеннего театрального сезона в Московском драматическом театре, которым он руководит с 1996 года, решил «подлечиться, прокапать капельницу».
Напомним, у Армена Джагарханяна не впервые возникают проблемы с сердцем. В прошлом году после смерти супруги он пережил инфаркт.
Также на его здоровье отразился скандал с молодой возлюбленной. За последние полгода он дважды оказывался в больнице.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!