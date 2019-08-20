Огромная акула вырвала 80-килограммовую добычу из рук рыбака (видео)

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В сеть попало видео, на котором огромная акула-молот буквально вырывает добычу из рук рыбака. Роб Горт, который давно занимается рыбалкой, поймал у побережья американского штата Флорида крупную рыбу — атлантического тарпона, который по приблизительным прикидкам весил более 80 килограммов. Однако вытащить его из воды Горт не смог. Как сообщает издание Insider, к нему приблизилась четырехметровая хищница (на видео виден ее плавник), которая ухватила рыбу за хвост. После короткой схватки, в ходе которой каждый тянул улов Роба к себе, человек сдался. «Она просто забрала его у меня из рук!», — слышен его крик за кадром.

Горт, переживший серьезный шок, говорит, что хотел сделать фотографию с тарпоном и отпустить его на свободу. По закону пойманных тарпонов следует выпускать на волю, если если их длина составляет более 40 дюймов (1,1 метра).

«Я ничего не мог сделать, чтобы спасти эту рыбу… Это был самый напряженный момент в моей жизни», — сказал он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ирландка поймала на удочку пятиметровую акулу весом 544 килограмма.

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