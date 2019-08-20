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Настя Каменских показала, как сделать попу идеальной (видео)
Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно похвасталась пышной грудью, показала, как работает над мышцами ног и ягодиц.
Видео тренировки певица опубликовала в соцсетях.
На ролике видно, как Настя работает под руководством тренера.
Осторожно! Видео начинается с ненормативной лексики!
Друзья, сказать честно, у меня сейчас афигительно плотный график! Очень много гастролей и как только у меня появляется секундочка, я сразу же бегу заниматься с @khomytskyi_official переходи на Андрюхин канал и сможешь увидеть всю нашу треньку! И не скупись на комментарий для меня это очень важно
«Как только у меня появляется секундочка, я сразу же бегу заниматься», — раскрыла Каменских секрет своих форм.
Поклонники похвалили Настю за настойчивость и целеустремленность. Они отметили, что у Насти «попа круче, чем у Ким».
Правда, многие заявили, что тренировку сняли просто для соцсетей, Каменских не работает, а слишком часто демонстрирует ягодицы в Instagram.
Насте также советуют меньше есть, рожать детей и тренироваться с мужем, а не с тренером.
Напомним, ранее Настя Каменских выпустила клип на песню «Попа, как у Ким».
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