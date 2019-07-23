Настя Каменских разделась на крыше (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица Настя Каменских после небольших европейских каникул, во время которых она с мужем Потапом зажгла на концерте Rammstein в Праге, удивила поклонников смелой фотосессией. Звезда появилась на страничках всемирно известного глянца L'Officiel, Украина! Пикантные кадры Настя опубликовала на своей странице в Instagram.

На черно-белых снимках Каменских позирует в облегающем спортивном боди и топе с длинным руковом, закрытом купальнике с глубоким декольте и нижнем белье.

Съемка проходила на крыше киевской высотки на фоне городских пейзажей.

«Чтобы мечты сбывались, нужно упорно над ними трудиться. Поставьте себе цели и идите к ней. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь, ведь каждый шаг делает вас ближе к мечте. Не бойтесь трудностей, они закаляют характер. И не бойтесь, если что-то не получится с первого раза, ведь это опыт, благодаря которому вы учитесь. Будьте настойчивы, не отступайте от своих целей и все получится!», — написала Настя под одним из фото.

Подписчики пришли в восторг от новых горячих фото красотки. В комментариях они засыпали ее комплиментами.

«Какая аппетитная», «Нереальная», «Вау, нет слов! Шикарная», «Очень красивая женщина! Женственная! Что, к сожалению, у нас сейчас редкость в мире… Я имею натуральная женственность, природная!», «Настоящая красота», «Везет же ее мужу», «Горячо, вкусно и обалденно красиво», — пишут поклонники под фото.

Ранее Настя Каменских показала постельное фото с Потапом.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что супермодель Ирина Шейк снялась в провокационной БДСМ фото-сессии.

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