Женщин под Киевом могли похитить из-за долгов

Происшествия

Вечером 17 августа 31-летняя Юлия Зайковская и ее 53-летняя мать, Надежда Головач, выехали из Броваров в столицу на кроссовере Toyota Rav4, но так и не доехали. Правда, 19 августа под Киевом фактически в поле обнаружили их автомобиль. В машине правоохранители нашли документы и вещи пропавших женщин. Ни матери, ни дочери в авто не было.

Как стало известно «ФАКТАМ», исчезнувшая Надежда Головач является владелицей гостиничного комплекса в Броварах. Также в среде местных бизнесменов говорят, что похитили Надежду, вероятно, из-за ее долгов.

Как сообщали «ФАКТЫ», на днях в Бориспольском районе Киевской области вооруженная банда иностранцев устроила налет на дом местного жителя, однако полиции удалось оперативно задержать преступников.

А в Николаевской области на днях целая банда пыталась похитить фермера.

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