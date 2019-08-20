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Женщин под Киевом могли похитить из-за долгов
Вечером 17 августа 31-летняя Юлия Зайковская и ее 53-летняя мать, Надежда Головач, выехали из Броваров в столицу на кроссовере Toyota Rav4, но так и не доехали. Правда, 19 августа под Киевом фактически в поле обнаружили их автомобиль. В машине правоохранители нашли документы и вещи пропавших женщин. Ни матери, ни дочери в авто не было.
Как стало известно «ФАКТАМ», исчезнувшая Надежда Головач является владелицей гостиничного комплекса в Броварах. Также в среде местных бизнесменов говорят, что похитили Надежду, вероятно, из-за ее долгов.
Как сообщали «ФАКТЫ», на днях в Бориспольском районе Киевской области вооруженная банда иностранцев устроила налет на дом местного жителя, однако полиции удалось оперативно задержать преступников.
А в Николаевской области на днях целая банда пыталась похитить фермера.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..