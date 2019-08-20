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- 16:47 В Украине уточнили банки для получения субсидий наличными: обнародован полный список
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В Украине уточнили банки для получения субсидий наличными: обнародован полный список
В Украине расширили перечень банков для получения украинцами монетизированных субсидий (в наличной форме) на оплату коммунальных услуг, пересчет которых начали в мае.
Как сообщают в Министерстве соцполитики, начиная с октября 2019 года монетизированные субсидии будут выплачивать местные органы социальной защиты населения. Для этого Пенсионный фонд предоставит им счета в уполномоченных банках или почтовые реквизиты, на которые пенсионеры получают пенсию. Тем, кто еще не на пенсии, выплата будет осуществляться на открытые ранее счета в «Ощадбанке».
«Если субсидиант желает получать монетизированную помощь на оплату коммунальных услуг в другом банковском учреждении, то ему нужно обратиться с заявлением в управление соцзащиты. Вместе с заявлением необходимо предоставить реквизиты счета в уполномоченном банке, в котором хочет получать деньги субсидиант», — сообщают в Минсоцполитики и перечисляют банки, уполномоченные на проведение таких операций:
АТ «Укрексімбанк»
АТ «Ощадбанк»
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
АТ АБ «Укргазбанк»
АТ «УКРСОЦБАНК»
АТ «Райффайзен Банк Аваль»
АТ «КРЕДОБАНК»
АТ «УкрСиббанк»
АТ «Ідея Банк»
АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
АТ «АЛЬФА-БАНК»
АТ «ОТП Банк»
АТ «Банк Альянс»
АТ АКБ «Львів»
АТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
АТ «МТБ БАНК»
АТ АБ «ПІВДЕННИЙ»
А Т"Полтава-банк"
АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
АТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ»
АТ «Юнекс Банк»
АТ «Комерційний Індустріальний Банк»
АТ «Універсал Банк»
АТ «АКБ «РАДАБАНК»
АТ «БАНК ВОСТОК»
АТ «МОТОР-БАНК»
АТ «КБ «АКОРДБАНК»
АТ «КРИСТАЛБАНК»
АТ «БАНК СІЧ»
АТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
АТ «МЕТАБАНК»
АТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
АТ «ПРАВЕКС БАНК»
АТ «ТАСКОМБАНК»
АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»
АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (АТ «А-БАНК»)
АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (АТ «АП БАНК»)
Те получатели субсидии, у которых нет счета в одном из уполномоченных банков, будут получать деньги через «Укрпочту» по адресу, указанному при обращении за государственной помощью. В то же время в министерстве уточняют, что домохозяйства, имеющие долги за коммунальные услуги, на наличные субсидии не переводятся и продолжат получать госпомощь в безналичной форме исключительно через «Ощадбанк».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин утвердил новую редакцию Положения о порядке назначения жилищных субсидий. Суть новаций — получатель субсидии сможет самостоятельно выбрать банк, в котором ему удобно получать выплаты.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!