В Украине уточнили банки для получения субсидий наличными: обнародован полный список

Деньги

В Украине расширили перечень банков для получения украинцами монетизированных субсидий (в наличной форме) на оплату коммунальных услуг, пересчет которых начали в мае.

Как сообщают в Министерстве соцполитики, начиная с октября 2019 года монетизированные субсидии будут выплачивать местные органы социальной защиты населения. Для этого Пенсионный фонд предоставит им счета в уполномоченных банках или почтовые реквизиты, на которые пенсионеры получают пенсию. Тем, кто еще не на пенсии, выплата будет осуществляться на открытые ранее счета в «Ощадбанке».

«Если субсидиант желает получать монетизированную помощь на оплату коммунальных услуг в другом банковском учреждении, то ему нужно обратиться с заявлением в управление соцзащиты. Вместе с заявлением необходимо предоставить реквизиты счета в уполномоченном банке, в котором хочет получать деньги субсидиант», — сообщают в Минсоцполитики и перечисляют банки, уполномоченные на проведение таких операций:

АТ «Укрексімбанк»

АТ «Ощадбанк»

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

АТ АБ «Укргазбанк»

АТ «УКРСОЦБАНК»

АТ «Райффайзен Банк Аваль»

АТ «КРЕДОБАНК»

АТ «УкрСиббанк»

АТ «Ідея Банк»

АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

АТ «АЛЬФА-БАНК»

АТ «ОТП Банк»

АТ «Банк Альянс»

АТ АКБ «Львів»

АТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

АТ «МТБ БАНК»

АТ АБ «ПІВДЕННИЙ»

А Т"Полтава-банк"

АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

АТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ»

АТ «Юнекс Банк»

АТ «Комерційний Індустріальний Банк»

АТ «Універсал Банк»

АТ «АКБ «РАДАБАНК»

АТ «БАНК ВОСТОК»

АТ «МОТОР-БАНК»

АТ «КБ «АКОРДБАНК»

АТ «КРИСТАЛБАНК»

АТ «БАНК СІЧ»

АТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

АТ «МЕТАБАНК»

АТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

АТ «ПРАВЕКС БАНК»

АТ «ТАСКОМБАНК»

АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»

АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (АТ «А-БАНК»)

АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (АТ «АП БАНК»)

Те получатели субсидии, у которых нет счета в одном из уполномоченных банков, будут получать деньги через «Укрпочту» по адресу, указанному при обращении за государственной помощью. В то же время в министерстве уточняют, что домохозяйства, имеющие долги за коммунальные услуги, на наличные субсидии не переводятся и продолжат получать госпомощь в безналичной форме исключительно через «Ощадбанк».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин утвердил новую редакцию Положения о порядке назначения жилищных субсидий. Суть новаций — получатель субсидии сможет самостоятельно выбрать банк, в котором ему удобно получать выплаты.

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