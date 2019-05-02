Переназначение субсидий: 5 ответов на главные вопросы

Деньги

В мае начался перерасчет субсидий на оплату коммунальных услуг. Для 90 процентов субсидиантов это произойдет в автоматическом режиме, но некоторым украинцам нужно повторно подать документы в собес.

Ответы на основные вопросы, касающиеся переназначения субсидий, подготовили в Кабмине.

Нужно ли в мае повторно обращаться с документами?

Всем действующим субсидиантам, которые не будут иметь задолженности за коммуналку, в мае автоматически переназначат субсидию на новый период. Ее с мая будут выдавать наличными: пенсионерам на пенсионную карточку или через Укрпочту, всем, кто еще не на пенсии — через Ощадбанк. Тем, у кого будут долги, будет предложено перейти на безналичную монетизацию субсидий.

Кому нужно повторно обратиться с документами?

Повторно с заявлением и декларацией о доходах нужно обратиться тем, чьи дела рассматривал Комиссия, арендаторам жилья и внутренне перемещенным лицам, тем домохозяйствам, в которых с октября 2018 произошли изменения в составе семьи.

Повторно с документами необходимо будет обратиться также семьям, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в квартире лиц, и семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, или они меньше минимальной заработной платы.

Летнюю субсидию рассчитывать на основе доходов граждан, полученных в 3−4 кварталах 2018 года.

Могут ли назначить субсидию на следующий период, если есть долг?

Важно, чтобы на май не было просроченной более чем на месяц задолженности по оплате коммунальных услуг, то есть услуг, потребленных в марте. Долги за апрельскую коммуналку не будут приниматься во внимание при переназначении субсидии в мае.

Также не будут приниматься во внимание управлениями социальной защиты населения незаконные доначисления в платежках потребителей дополнительных объемов природного газа за приведение к так называемым «стандартным условиям».

Кроме того, не будет учитываться и задолженность, возникшие в связи с тем, что поставщики услуг не заключил договор с Ощадбанком для перечисления сумм жилищных субсидий в денежной безналичной форме.

Тем, у кого будут долги, после их погашения или заключения договора реструктуризации, нужно будет обратиться с заявлением и декларацией о доходах в управление соцзащиты.

Будет ли монетизация льгот?

Монетизация льгот стартует с октября 2019 года. Она будет проходить по образцу безналичной монетизации субсидий через Ощадбанк.

Тем льготникам, которые желают получать свою льготу наличными, осенью нужно будет обратиться в управление соцзащиты, написать соответствующее заявление и предоставить реквизиты банковского счета в Ощадбанке. После этого льготу будут выплачивать наличными.

Нужно ли в октябре идти в управление соцзащиты, чтобы оформить субсидию на зиму?

Если в мае субсидия будет переназначена на новый период (2019−2020 гг.), в октябре ее размер на отопительный сезон рассчитают автоматически. Во внимание будут приниматься доходы за 1−2 кварталы 2019 года.

Безработные, которые не стояли в это время на учете в Центре занятости, имеют право на зимнюю субсидию на условиях уплаты ЕСВ (22% от минималки — 918,06 грн.) за любые три месяца этого периода. Безработные в селе имеют право на помощь без уплаты ЕСВ по решению Комиссии.

Эксклюзивный материал о том, что ждет украинцев в мае, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Пеня за долги по коммуналке, выплата „живых“ субсидий и помощь ветеранам: что ждет Украину в мае».

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