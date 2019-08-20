- 19:14 Самый популярный видеоблогер в мире сыграл свадьбу со звездой YouTube
- 19:03 Где смотреть онлайн «Эспаньол» — «Заря»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 18:50 Скандального судью Павла Вовка отказались отстранять от должности, несмотря на расследование против него
- 18:22 В России начали разбирать самолет, аварийно севший на кукурузное поле: фото шокируют
- 18:02 В сети появились трогательные фото новорожденной внучки Трампа
- 17:58 Стало известно, кто возглавит Верховную Раду нового созыва
- 17:33 Где смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов: расписание трансляций
- 17:27 Устроил ДТП и сбежал: появилось видео аварии из-за наглого водителя под Киевом
- 17:25 Ангел Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол восхитила фигурой в купальнике и подросшими детьми
- 17:15 Смертельный пожар в Одессе: владельца отеля «Токио Стар» наконец арестовали
- 17:07 Мне понятна его боль: любовник Собчак впервые высказался о Виторгане
- 16:47 В Украине уточнили банки для получения субсидий наличными: обнародован полный список
В сети появились трогательные фото новорожденной внучки Трампа
Сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп, который во второй раз стал отцом, опубликовал первые фото новорожденной дочери.
Так, в Instagram Эрика появился снимок с маленькой Каролиной Дороти на руках, а также семейное фото, на котором он с женой, сыном и дочкой.
В комментариях отмечают, что Каролина родилась красавицей, а также желают ей стать президентом США, когда станет взрослой.
Лара и Эрик Трамп впервые стали родителями в сентябре 2017 года, тогда у них родился сын Эрик «Люк» Трамп.
Всего же у Дональда Трампа пять детей и десять внуков. У его старшего сына Дональда пятеро детей, у дочери Иванки — трое.
Напомним, ранее СМИ писали о том, что младший сын Трампа перерос отца.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.