25.06 / 25.32 27.72 / 28.15
Киев: +29
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В сети появились трогательные фото новорожденной внучки Трампа

18:02 20 августа 2019 258
Каролина Трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп, который во второй раз стал отцом, опубликовал первые фото новорожденной дочери.

Так, в Instagram Эрика появился снимок с маленькой Каролиной Дороти на руках, а также семейное фото, на котором он с женой, сыном и дочкой.

В комментариях отмечают, что Каролина родилась красавицей, а также желают ей стать президентом США, когда станет взрослой.

Лара и Эрик Трамп впервые стали родителями в сентябре 2017 года, тогда у них родился сын Эрик «Люк» Трамп.

Всего же у Дональда Трампа пять детей и десять внуков. У его старшего сына Дональда пятеро детей, у дочери Иванки — трое.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что младший сын Трампа перерос отца.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер