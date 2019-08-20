В сети появились трогательные фото новорожденной внучки Трампа

Мир

Сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп, который во второй раз стал отцом, опубликовал первые фото новорожденной дочери.

Так, в Instagram Эрика появился снимок с маленькой Каролиной Дороти на руках, а также семейное фото, на котором он с женой, сыном и дочкой.

В комментариях отмечают, что Каролина родилась красавицей, а также желают ей стать президентом США, когда станет взрослой.

Лара и Эрик Трамп впервые стали родителями в сентябре 2017 года, тогда у них родился сын Эрик «Люк» Трамп.

Всего же у Дональда Трампа пять детей и десять внуков. У его старшего сына Дональда пятеро детей, у дочери Иванки — трое.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что младший сын Трампа перерос отца.

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