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Украина

Скандального судью Павла Вовка отказались отстранять от должности, несмотря на расследование против него

18:50 20 августа 2019 50
Павел Вовк
Инф. «ФАКТОВ»

Высший совет правосудия тказался отстранять бывшего главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка от исполнения им судейских функций. Такое решение принято вопреки расследованию Генпрокуратурой уголовного производства, сообщает Интерфакс-Украина.

С обращением в совет правосудия обращались представители ГПУ.

Напомним, 26 июля в Окружном админсуде Киева прошли следственные действия НАБУ и ГПУ. Тогда силовики заявили, что Вовк и другие судьи организовали схему создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей для избежания обязательного квалификационного оценивания.

2 августа Генеральная прокуратура провела допрос главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, по итогам которого вручила ему подозрение.

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