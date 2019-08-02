Главе Окружного админсуда Киева и трем судьям вручили подозрение

Украина

Генеральная прокуратура 2 августа провела допрос главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, по итогам которого вручила ему подозрение. Об этом Громадському сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

После этого представитель пресс-службы ГПУ Марина Хоменко заявила, что все судьи, вызванные на допрос 2 августа, получили подозрения.

Отмечается, что всех служителей Фемиды подозревают во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей.

В момент проведения процессуальных действий в Генпрокуратуре под ее стенами проходила протестная акция, участники которой требовали отставки руководителя управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка.

Напомним, в конце июля Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно с Генеральной прокуратурой провело обыски в Окружном админсуде Киева, который за последнее время принял несколько скандальных решений о восстановлении Романа Насирова на должности главы ГФС, запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, отмене национализации «ПриватБанка», остановке переименования УПЦ МП и возвращении «коммунистических» названий проспекту Ватутина и Московскому проспекту в Киеве.



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