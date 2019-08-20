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Украина

День Независимости Украины: как готовятся к "Маршу Достоинства" (фото)

19:32 20 августа 2019 99
Елена Коляденко
Инф. «ФАКТОВ»

Организаторы празднований ко Дню Независимости Украины поделились подробностями подготовки к Шествию Достоинства в Киеве, которое станет главным событием Дня Независимости. Напомним, «ФАКТЫ» публиковали первые фото репетиции парада Зеленского.

Шествие готовит известный режиссер Елена Коляденко, которая призналась журналистам, что она и ее коллеги решили намеренно отойти от идеи дорогих, масштабных декораций и специальных конструкций на Майдане, сместив акценты на реальных людей — их поступки, истории и судьбы, о которых должна узнать вся страна.

«День Независимости — это наша с вами история и эта история не о силе, а о людях. Мы хотим показать не танк, а танкиста. Не самолет, а его летчика. А вместе с ними рядом ученого, врача, спортсмена, художника», — рассказал главный организатор праздника Алан Бадоев.

По его словам, в подготовке праздника ныне задействованы пять оркестров, звезды оперной сцены, 17 пианистов и народные артисты Украины.

«Шествие Достоинства» запланирована на утро 24 августа. Кроме торжественной части и самой ходы, в программу войдет церемония награждения с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, 24 августа в Киеве пройдет также Марш Защитников Украины, организаторами которого стали ветераны АТО.

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