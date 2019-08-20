Обидчик «Динамо» под проливным дождем увез победу из Австрии: видеообзоры матчей Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 20 августа, тремя матчами стартовал раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, раунд плей-офф, первые матчи

ЛАСК (Австрия) — «Брюгге» (Бельгия) — 0:1 (Ванакен, 10, с пенальти).

«ЧФР Клуж» (Румыния) — «Славия» (Чехия) — 0:1 (Масопуст, 28). На 79-й минуте Омрани («ЧФР Клуж») не реализовал пенальти.

АПОЭЛ (Кипр) — «Аякс» (Нидерланды) — 0:0. На 80-й минуте удален Мазрауи («Аякс»).

Бельгийский «Брюгге», на предыдущей стадии выбивший из борьбы вице-чемпиона Украины киевское «Динамо», приехал в гости к «темной лошадке» нынешнего сезона — австрийскому ЛАСКу. Хозяева владели инициативой на протяжении большей части поединка, однако решающим оказался пенальти, назначенный уже в дебюте встречи и уверенно реализованный полузащитником «Брюгге» Ванакеном.

По ходу встречи австрийцы имели не одну возможность отыграться, но все их попытки не увенчались успехом. Отметим, что вторая половина матча прошла в сложных погодных условиях — на Линц обрушился ливень, из-за чего несколько раз даже прерывалась трансляция по техническим причинам на украинском телеканале.

В румынском Клуже местный «ЧФР» проиграл чешской «Славии». Открыть счет гостям удалось в середине первого тайма благодаря блестящему удару из-за пределов штрафной площадки полузащитника Масопуста, который замкнул подачу румына Станчу с углового. В итоге этот мяч оказался победным, хотя у хозяев была отличная возможность сравнять счет, но на 79-й минуте Омрани не реализовал пенальти.

«Мы — полуфиналисты Лиги чемпионов, но должны играть в квалификации. Это позор! В этих отборочных матчах возможно все. Посмотрите на вылетевший «Порту», — возмущался полузащитник «Аякса» Душан Тадич после тяжелой победы по сумме двух матчей над греческим ПАОКом в третьем квалификационном раунде. Нелгким выдался для амстердамцев и выездной поединок с чемпионом Кипра — АПОЭЛем. По ходу встречи, несмотря на игровое преимущество «Аякса», именно хозяева были близки к победе, не использовав как минимум три стопроцентных момента. При этом концовку встречи амстердамцы доигрывали в меньшинстве после удаления за две желтые карточки Мазрауи.

Отметим, что еще три первых матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов пройдут в среду, 21 августа: «Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Русенборг» (Норвегия), «Олимпиакос» (Греция) — «Краснодар» (Россия), «Янг Бойз» (Швейцария) — «Црвена Звезда» (Сербия).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где можно посмотреть в прямой трансляции матч Лиги Европы между «Эспаньолом» и «Зарей».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter