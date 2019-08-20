Где смотреть онлайн «Эспаньол» — «Заря»: расписание трансляций матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 22 августа, луганская «Заря» на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в пригороде Барселоны проведет первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Эспаньола», занявшего в прошлом чемпионате Испании седьмое место.

Работать на поединке УЕФА доверил судейской бригаде из Германии во главе с 38-летним Тобиасом Штилером, который ранее судил встречи «Шахтер» — «Брага» (2:0 в 2016-м) и «Динамо» — «Челси» (0:5 в 2019-м).

Соперники, которых недавно возглавили новые тренеры — Давид Гальего («Эспаньол») и Виктор Скрипник («Заря»), в стартовавшем сезоне потерпели по одному поражению. Луганчане в еврокубках прошли черногорскую «Будучность» (3:1, 1:0) и болгарский ЦСКА (1:1, 1:0), а в чемпионате Украины сыграли вничью с «Днепром-1» (1:1), победили «Ворсклу» (1:0) и «Колос» (3:1), а также уступили «Александрии» (1:2).

В свою очередь, «Эспаньол» (в переводе — «испанский») на предыдущих стадиях Лиги Европы не испытывал проблем в дуэлях с исландским «Стьярнаном» (4:0, 3:1) и швейцарским «Люцерном» (3:0, 3:0), а вот в стартовом туре Ла Лиги дома уступил «Севилье» (0:2).

Видеообзор матча «Эспаньол» — «Севилья» — 0:2

В прямом эфире встречу «Эспаньол» — «Заря» на территории Украины покажет телеканал УНИАН. Начало трансляции — 22 августа в 22:00.

Напомним, что из-за дисквалификации матч в Испании пропустит форвард «Зари» Назарий Русин, а из-за травмы — центральный защитник Виталий Вернидуб, которому в ближайшее время предстоит операция на колене.

К слову, в заявке соперника луганчан на турнир всего шесть легионеров — три аргентинца, бразилец, колумбиец и китаец. Самый известный из них для украинских болельщиков — 28-летний экс-форвард донецкого «Шахтера» Факундо Феррейра, который в трех матчах нынешней Лиги Европы уже забил четыре мяча (контракт аргентинца принадлежит португальской «Бенфике»).

Букмекеры в предстоящей встрече отдают предпочтение испанцам. К примеру, контора «Париматч» ставки на победу хозяев поля принимает с коэффициентом 1,30, на ничью — 5,50, на успех гостей — 10,0. Не сомневаются аналитики букмекерских контор и в успехе «Эспаньола» по сумме двух встреч: коэффициент на «Эспаньол» — 1,17, на «Заря» — 5,00.

Впрочем, слова главного тренера луганчан Виктора Скрипника тоже не пустой звук: «Эспаньол» — хороший вызов для нас, в футболе ничего невозможного не бывает".

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» не забил пятый пенальти подряд в чемпионате Украины.

Фото ФК «Заря»

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